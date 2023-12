Sardegna: Unione Pastori pronta a barricate per impedire arrivo scorie nucleari nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la Fondazione ‘Le eccellenze dei Parchi naturali della Sardegna’ - ricorda il presidente Pala - stiamo modernizzando i processi di produzione ma anche di commercializzazione. Anche solo la notizia che Nurri e altre aree potrebbero essere sede di un deposito nucleare, ci crea un danno di immagine enorme. Siamo nel mercato globale, queste notizie circolano rapidamente e altrettanto rapidamente possono influire sul nostro ecommerce. Non accettiamo di diventare la pattumiera di altri Stati, ancor più visti gli sforzi immani che facciamo quotidianamente per un’energia pulita, rispettosa dell’ambiente e delle nostre produzioni. A tutti i livelli politici, sappiano che siamo pronti alle barricate per impedire una simile follia”. (Rsc)