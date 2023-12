Taiwan: rappresentante in Italia, vogliamo portare interscambio a 10 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tsai, a Taiwan c’è ampio spazio per gli investimenti delle imprese italiane. “I nostri cittadini apprezzano molto i prodotti italiani, ma conoscono soprattutto i marchi del lusso e dell’alta moda. L’Italia ha tanto altro da offrire”, ha spiegato il diplomatico, precisando di aver già assicurato a molti imprenditori del nostro Paese che non esiste un pericolo imminente di conflitto nello Stretto. Per Tsai Taiwan può anche aiutare gli uomini d’affari italiani a espandere le proprie attività in aree come il Sud-est asiatico, dove Taipei ha già una solida rete di contatti con investimenti che superano i 100 miliardi di dollari. Dall’altra parte, ha indicato il rappresentante, l’Italia può aiutare gli imprenditori taiwanesi ad accedere al mercato africano, esplorando assieme le opportunità d’investimento. (Res)