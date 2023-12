Medio Oriente: ammiraglio britannico Radakin, l'impatto della guerra a Gaza è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra di Israele a Gaza e le tensioni più ampie in Medio Oriente "rischiano di infiammare un arco di instabilità". È quanto ha dichiarato l'ammiraglio Tony Radakin, il più alto ufficiale militare del Regno Unito, durante il suo discorso annuale al Royal United Services Institute di Londra. Nel discorso, Radakin ha ribadito il sostegno del Regno Unito al diritto di Israele di difendersi, ma ha anche affermato che i combattimenti in aree così densamente popolate rischiano di "causare danni immensi ai civili, motivo per cui abbiamo sollecitato moderazione". L'ammiraglio Radakin ha inoltre aggiunto di ritenere che l'impatto sulla regione nel suo insieme sia "preoccupante". "Ci sono molteplici scenari in cui questa crisi potrebbe aggravarsi" ha detto Radakin, aggiungendo che gli alleati del Regno Unito nel Golfo erano "nervosi"; indicando una percepita mancanza di impegno da parte dell'Occidente per molti anni, in particolare riguardo ad una soluzione a due Stati. (Rel)