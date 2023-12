Bce: Gasparri (FI), tassi giù subito, Lagarde via subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "È già una cosa che la Banca centrale europea non abbia proseguito nella sua suicida e folle politica di aumento dei tassi di interesse. Ma non basta tenerli fermi. I tassi devono scendere. La Lagarde si muova. La sua politica è dannosa per le famiglie e le imprese. Meriterebbe di essere rimossa dalla guida della Bce. Una persona che sta creando danni gravi all'economia del continente. Tassi giù subito. Lagarde via subito". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)