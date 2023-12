Roma: Assemblea capitolina premia tassista che regala corse a bambini malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corse gratis per i bambini che hanno bisogno di cure. La presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha incontrato oggi in campidoglio Caterina, la tassista che accompagna gratuitamente i bambini che hanno bisogno di cure negli ospedali d'Italia. "Ho avuto il piacere di conoscere Caterina in Campidoglio, con alcuni dei suoi piccoli amici e il suo taxi sfavillante, scoprendo la sua storia, difficile ma salvifica", spiega Celli in una nota. "L'ho abbracciata con il cuore, e premiata, da parte dell'Assemblea capitolina - prosegue -. Questi angeli non vanno lasciati soli, saremo ora noi accanto a lei nella sua missione". Caterina, infatti, "non è solo una tassista coloratissima che accompagna gratuitamente i bambini bisognosi di cure tra gli ospedali d'Italia. Caterina è un angelo con una storia da raccontare e una missione da compiere. Cioè quella di condividere il dolore, umanizzarlo, superarlo. Perché la malattia fa parte della vita e della nostra società, ma ci fa ancora troppa paura e quasi vergogna, anche a parlarne. In oltre 24 anni di attività benefica ha saputo creare una comunità, tra volontari, medici e ragazzi, straordinaria".(Com)