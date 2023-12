Migranti: Ciani (Demos), Italia garantisca salvataggio in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non deve ostacolare ma garantire il salvataggio in mare dei migranti". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino e segretario di Demos, Paolo Ciani. "Viviamo in un tempo strano, in cui dobbiamo rallegrarci che una commissaria per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, dichiari che l'Italia non deve ostacolare, ma garantire il salvataggio in mare dei migranti - spiega -. Sarebbe normale, dovuto, scontato, invece è necessario, dirlo, ripeterlo e riaffermarlo e sono felice che la commissaria Dunja Mijatovic lo abbia fatto. Anche le osservazioni inerenti i respingimenti in Libia sono molto chiari nel giorno in cui Papa Francesco ribadisce che mai nessuno deve essere rimpatriato in Paesi che violano i diritti umani", conclude. (Com)