Lombardia: Majorino (Pd), fondi accordo Airbnb-Stato siano destinati a Comuni che soffrono overtourism

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono totalmente d'accordo e sostengo convintamente la proposta avanzata dai Sindaci in queste ore da Nardella a Lepore. I 576 milioni di euro dell'accordo transattivo fra Airbnb e lo Stato devono essere destinati ai Comuni che più soffrono la presenza dell'overtourism. Il governo, come ha giustamente ricordato pochi giorni fa alla Ministra Santanchè l'assessore del Comune di Milano Mara è invece colpevolmente immobile. Siamo infatti di fronte a un fenomeno che pare non essere tra le priorità della Ministra del Turismo. Quelle risorse vengano destinate a chi ogni giorno è un prima linea e sul campo. Ossia ai Comuni che possono così irrobustire le loro politiche abitative", dichiara Pierfrancesco Majorino responsabile nazionale segreteria PD sulle politiche abitative riguardo la proposta avanzata da diversi sindaci da Nardella a Lepore riguardo la destinazione dei 576 milioni di euro frutto della transazione tra AIRBNB e lo stato italiano. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale segreteria PD sulle politiche abitative. (Com)