Roma: Confartigianato, in centro storico laboratori sono 290, nessun allarme dopo 31 dicembre

La Confartigianato di Roma rispetta le preoccupazioni dei residenti del Centro Storico in relazione alla scadenza del 31/12 sul blocco delle licenze, ma le stesse sono basate, come purtroppo avviene quando si parla di Imprese artigiane alimentari, su dati che si riferiscono alla tipologia commerciale (pizzeria, kebabberia, gelateria ecc.) e non alla natura Artigiana o meno dell'attività. A fronte delle oltre 1.200 attività che vengono richiamate dalle associazioni dei residenti le attività artigiane (Imprese Iscritte all'Albo delle Imprese artigiane della Regione Lazio) sono solo 290, 0,29 per cento ogni 100 abitanti e non 1,27 per cento. È quanto si legge in una nota di Confartigianato Roma. Se consideriamo la presenza dei turisti - sottolinea la nota - la percentuale diventa irrisoria. La cifra restante sono attività commerciali che nulla hanno a che vedere con l'Artigianato pur esercitando le attività elencate. Ci preme ricordare che la differenza tra le due tipologie (Artigianali o Commerciali) risiede nel fatto che nelle Attività Artigianali il socio o il titolare deve partecipare direttamente al processo produttivo, cioè lavorare in Azienda, nelle altre le lavorazioni sono a cura dei soli dipendenti. Il nuovo regolamento - sottolinea la nota - prevede che le sole attività Artigianali, tra l'altro tutelate dall'Art. 45 della Costituzione, possano dopo il 31 Dicembre aprire nella zona Unesco rispettando restringenti requisiti quali: la superficie minima pari a 80mq, la presenza del bagno, l'insonorizzazione dei locali, il divieto di vendere prodotti precotti e non provenienti dalla produzione del laboratorio, l'utilizzo di materie prime che rispettino la normativa ed inoltre, al fine di controllare che le stesse siano Artigiane, la presentazione entro 90 giorni dell'iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane.