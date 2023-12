Roma: Confartigianato, in centro storico laboratori sono 290, nessun allarme dopo 31 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo i primi a lottare per il rispetto del Centro Storico e della vivibilità dell'Area. Ma non sono certo le 290 Imprese Artigiane a determinare le criticità. Nella sola Zona Unesco sono attive 4.318 imprese alimentari e di somministrazione di cui 2.900 tra Bar e Ristoranti, 374 Minimarket e 458 esercizi alimentari di vicinato", afferma il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo. "L'Artigianato può contribuire - aggiunge - così come ha fatto in questi anni e soprattutto grazie alle nuove regole restrittive volute in primo luogo dalle Associazioni dell'Artigianato, alla riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico accrescendo la qualità attraverso le proprie produzioni. Manifestiamo il nostro impegno a collaborare con l'Amministrazione affinché venga rispettata la qualifica di Impresa Artigiana per le nuove aperture e non accada, come negli anni passati, che centinaia di imprese avviino nel Centro Storico e nella Zona Unesco la propria attività senza averne i requisiti e millantando di essere imprese Artigiane. Infine proponiamo a Roma Capitale, la costituzione di un Osservatorio che coinvolga i comitati dei residenti e le associazioni di categoria del settore con l'obiettivo di verificare periodicamente la qualificazione del tessuto commerciale e il miglioramento del decoro territoriale anche tramite il puntuale monitoraggio del saldo tra aperture e chiusure della attività di artigianato alimentare", conclude Rotondo. (Com)