Milano: con le “passeggiate di luce” oltre 13mila bambini di 180 scuole illuminano la città

- Le vie di Milano brillano non solo con luminarie e alberi di Natale, ma anche grazie alle "Passeggiate di luce" di bambine e bambini, famiglie, educatori ed educatrici, responsabili di ben 180 tra nidi, sezioni Primavera e scuole dell'Infanzia comunali che in questi giorni, contemporaneamente in diversi punti della città, illuminano diverse strade e quartieri. Grande partecipazione alla camminata luminosa di ieri sera, a cui hanno preso parte oltre 13mila bambini e bambine, insieme alle loro famiglie e a più di un migliaio tra educatori ed educatrici. Alla luce delle lanterne create per l'occasione attraverso laboratori condivisi con i genitori, i piccoli hanno passeggiato tra le vie limitrofe alla loro scuola, portando messaggi di auguri, speranza, pace e solidarietà a pochi giorni dal Natale, incontrando anche abitanti dei quartieri, commercianti e artigiani della zona e donando un momento di gioia e calore anche ai più fragili o a chi sta vivendo un momento di difficoltà, come ad esempio gli ospiti di case di cura e residenze per anziani. Una camminata partecipata, frutto di un'azione condivisa e diffusa in tutti i Municipi, dal centro città alle zone più periferiche, che restituisce a bambini e bambine spazi della città ed è un'occasione per esplorare le zone vicine alla loro scuola. Un'azione collettiva che allo stesso tempo permette a cittadini e cittadine dei quartieri di conoscere le comunità scolastiche presenti, rinforzando così in grandi e piccoli il senso di comunità e di vicinanza. (segue) (Com)