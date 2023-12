Milano: con le “passeggiate di luce” oltre 13mila bambini di 180 scuole illuminano la città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'iniziativa lungo via Imbonati, con gli alunni della scuola dell'Infanzia, hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala e la vicesindaco con delega all'Istruzione Anna Scavuzzo. Numerosi anche i presidenti, gli assessori e i consiglieri di Municipio che hanno aderito all'iniziativa. "Nelle 'Passeggiate di luce' abbiamo accompagnato i più piccoli a portare la loro luce alla città e tutti i quartieri hanno accolto con tenerezza le loro lanterne, insieme a parole di speranza e a canti di festa. L'augurio per il Natale e le feste che ci affidano i bambini e le bambine ci richiama alla bellezza di essere parte di una comunità – ha detto la vicesindaco Anna Scavuzzo -. Una bellissima partecipazione anche da parte delle famiglie, che hanno colto l'invito a condividere con educatrici ed educatori un momento pensato per i bambini, ma che ha certamente emozionato anche i grandi". Le "Passeggiate di luce" proseguiranno in alcuni quartieri della città fino al 20 dicembre. (Com)