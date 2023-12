Milano: domani presidio artistico in piazza Fontana per ricordare Giuseppe Pinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno, in occasione del 54esimo anniversario dell'assassinio di Giuseppe Pinelli nei locali della questura, Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale organizza per venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 18:00 un presidio politico, artistico, musicale in Piazza Fontana. Questa forma di memoria nasce dall'esperienza della catena musicale che fu organizzata per il 50esimo anniversario nel 2019, che portò nelle vie di Milano oltre 10 mila persone che suonarono, cantarono e ballarono. Quest'anno si alterneranno sul palco gli artisti che hanno collaborato con Renato Franchi e Fulvio Maria Beretta "17 fili rossi + 1" di cui alle ghiamo una scheda. L'iniziativa è stata possibili grazie alla collaborazione della sezione Anpi Audrey Hepburn, POQ (Partigiani in Ogni Quartiere), la federazione provinciale di Rifondazione e Memoria Antifascista. Saranno presenti le due figlie di Pinelli Claudia e Silvia, oltre al presidente dell'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, Federico Sinicato. Grazie per l'attenzione In allegato copertina del disco e scheda di presentazione. (Com)