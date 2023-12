Tunisia: la tedesca Psz Electronic aprirà quarta unità produttiva a Biserta nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca Psz Electronic, specializzata nella produzione di cavi elettrici e telefonici, aprirà la sua quarta unità produttiva nella zona industriale di Ghezala, nel governatorato di Biserta, in Tunisia, nel gennaio 2024. Secondo quanto annunciato dai rappresentanti di Psz Electronic Tunisie in un incontro con il direttore generale dell'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri tunisina (Fipa), Jalel Tebib, e il capo dell'Agenzia per il territorio industriale (Afi), Kais Mejri, l'impianto - con una superficie di due ettari - consentirà la creazione di 3 mila posti di lavoro in tre anni. All'incontro, ha preso parte anche il responsabile di Psz, Bechir Labben. Psz Electronic è un gruppo tedesco specializzato nella produzione di cavi assemblati, elettrici e gruppi elettrogeni su misura per sistemi di riscaldamento, condizionamento e tecnologia medica. Il gruppo è rappresentato in quattro sedi in tutto il mondo con oltre 2.500 dipendenti. Secondo Fipa, citata dall’agenzia di stampa tunisina “Tap”, l'80 per cento della produzione globale di Psz è attualmente realizzato in Tunisia. L'azienda dispone già di tre impianti produttivi nella regione del Sahel, con circa 1.800 dipendenti. (Tut)