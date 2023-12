Legge Bilancio: Ciriani, quella 2023 difficile ma Meloni ha saputo risolverla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- La finanziaria dell’anno scorso "fu difficile perché eravamo in un contesto di economia di guerra", ma "fu un problema che Giorgia Meloni risolse". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo ad Atreju, la manifestazione annuale della destra italiana in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. "Anche adesso c’è una finanziaria complessa, ma noi parliamo il linguaggio della serietà e del merito e promettiamo posti di lavoro e non redditi di cittadinanza", ha concluso. (Rin)