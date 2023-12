Agroalimentare: Coldiretti Lazio, bene 5 milioni di euro per affrontare crisi dei kiwi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni di euro "per affrontare la crisi del settore dei kiwi" uno stanziamento "importante". Lo afferma in una nota il presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri. "Una filiera fortemente compromessa nella nostra Regione, a causa della moria dei registrata soprattutto nell'area dell'Agro Pontino. Ora è importante determinare subito il danno per arrivare alla delibera della Regione che dichiari lo stato di calamità e procedere con la sospensione dei mutui", aggiunge. "La filiera dei kiwi rappresenta il primo Pil del Lazio - prosegue Granieri - una vera eccellenza per il territorio, che ha ottenuto il marchio Igp. Una produzione che è in grado di creare un indotto economico notevole per la nostra regione. Questo stanziamento dimostra un'attenzione del ministro Lollobrigida a un problema per il quale ci stiamo battendo da sempre. In questi anni Coldiretti Lazio ha ripetutamente lanciato l'allarme sulla moria dei kiwi, che ha già compromesso il raccolto di quasi il 90 per cento delle aziende, danneggiando piante presenti su una superficie di oltre 6 mila ettari sugli oltre 9 mila ettari totali, con oltre 4 milioni di quintali di kiwi raccolti all'anno, per un valore che supera i 500 milioni di euro annui", conclude.(Com)