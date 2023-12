Medio Oriente: ministro Difesa Israele riceve Sullivan, guerra a Gaza durerà più di "diversi mesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La guerra nella Striscia di Gaza durerà a lungo. Gli Stati Uniti e Israele "condividono interessi comuni, valori comuni e in questa guerra - a Gaza - condividiamo anche obiettivi comuni". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, incontrando il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, secondo una nota stampa. Gallant ha affermato che la condivisione di interessi comuni "è importante per lo Stato di Israele ed è essenziale per il resto della regione, per il Medio Oriente. Grazie agli Stati Uniti e a te personalmente per essere stato al nostro fianco”. La visita di Sullivan a Tel Aviv giunge dopo oltre due mesi dall'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele, avvenuto il 7 ottobre scorso, e il conseguente avvio dell'operazione nella Striscia di Gaza. “Hamas è un’organizzazione terroristica che si è costruita nell’arco di un decennio per combattere Israele, e ha costruito infrastrutture sotto terra e sopra la terra, e non è facile distruggerle. Richiederà un periodo di tempo, durerà più di diversi mesi, ma vinceremo e li distruggeremo (Hamas)”, ha aggiunto Gallant. Secondo indiscrezioni diffuse la scorsa settimana, gli Stati Uniti avrebbero sollecitato Israele a concludere l'operazione a Gaza entro la fine dell'anno. (segue) (Res)