Olimpiadi 2026: Regione Lombardia e Lega Serie B insieme per promuovere i Giochi paralimpici

22 luglio 2021

- La firma del protocollo oggi a Milano, nel Palazzo della Regione Lombardia, con il sottosegretario con delega allo sport Lara Magoni e il presidente Mauro Balata. Interessi comuni che vanno nella direzione di valorizzare, nell’ambito delle proprie competenze, i principi olimpici e lo sport, in particolare lo sviluppo della cultura calcistica, in un’ottica integrata di crescita turistica e sportiva del territorio lombardo, popolato in B da cinque club, nel percorso di avvicinamento al grande evento internazionale del 2026. Non solo sport, quindi, ma anche territorio: da parte di Regione Lombardia e di Lega Serie B, infatti, c’è la consapevolezza di come lo sport sia spesso al centro di una comunità non solo di tifosi ma volano di risorse, punto di riferimento economico, di sviluppo e di marketing per la valorizzazione e la ricchezza di luoghi. Considerazioni che trovano un ruolo centrale nel protocollo. Il prossimo passo vedrà la nomina di referenti tecnici per la definizione, la gestione e l’operatività dei progetti sui temi presenti nel documento, organizzazione che prevede un comitato di coordinamento. Il protocollo, che entra in vigore nella data odierna, avrà durata fino al 2026. Le dichiarazioni in conferenza stampa - In apertura gli onori di casa del sottosegretario Magoni che ha portato anche i saluti del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: “Per me oggi è una grande emozione perché sono stata in passato anch’io una sportiva e affiancare la Lega B è un onore. Poter legarci con questo protocollo a una lega che recluta i giovani, soprattutto per la regione Lombardia che rappresenta oltre 180 mila tesserati, è motivo di grande orgoglio. La firma di questo protocollo in vista dei giochi olimpici e paralimpici del 2026 è frutto di una condivisione di valori e li portiamo avanti quotidianamente con le nostre società, i manager e i collaboratori della Lega. Ci ispiriamo, quindi, a quei valori che sono i migliori del movimento sportivo. Ringrazio Regione Lombardia, il sottosegretario Lara Magoni e il presidente Attilio Fontana”. (Com)