Fd'I: Ciriani, ora più grande partito italiano, Atreju luogo di confronto anche tra opposti

21 luglio 2021

- Il partito di Fratelli d’Italia "lo abbiamo trasformato da piccolo partito a più grande partito italiano" e "abbiamo portato la nostra leader ad essere la prima donna presidente del Consiglio". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo ad Atreju, la manifestazione annuale della destra italiana in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. "Alla sinistra non piacerà, ma è un dato oggettivo che abbiamo ascritto una grande pagina della storia repubblicana con una donna come presidente del Consiglio", ha sottolineato. A coloro che "evocano il pericolo di una destra pericolosa, io dico di venire ad Atreju e di confrontarsi con chi ha accettato di essere qui e allora troveranno un movimento contemporaneo. La nostra festa di Atreju è sempre stata, orgogliosamente, la festa del confronto anche tra opposti e questo è il sale della democrazia", ha concluso Ciriani. (Rin)