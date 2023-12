Rigenerazione urbana: Rosso (FI), va interpretata in chiave evolutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuovere la rigenerazione significa fermare il consumo del suolo, rivitalizzare i nuclei urbani in termini socio-economici, dare vita a città sostenibili, a misura d'uomo. Ma è il momento di fare ancora un passo in più, sostenendo quella che potremmo definire 'rigenerazione evolutiva'. L'obiettivo, infatti, non è riqualificare edifici o quartieri per riportarli allo stato iniziale, quando sono stati realizzati. Dobbiamo piuttosto farli evolvere nel segno della sostenibilità, affinché, attraverso una partnership virtuosa tra pubblico e privato, le periferie non siano più abbandonate a loro stesse e le nostre città siano caratterizzate da tanti centri, oltre a quelli storici". Lo ha afefrmato il senatore e responsabile Casa di Forza Italia, Roberto Rosso, relatore dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana, intervenendo a "Città in scena, Festival diffuso della rigenerazione urbana", promosso a Roma da Ance. "Entro il 2050 dovremo abbattere le emissioni inquinanti - ha proseguito il parlamentare -, e la rigenerazione urbana è l'unica strada per farlo. Serve una legge quadro nazionale che individui principi e obiettivi comuni senza sopprimere la facoltà di ogni regione di approfondire secondo le proprie peculiarità. Quanto alle risorse, sono necessari incentivi che siano sostenibili per i conti pubblici e stabili temporalmente: abbiamo bisogno di una prospettiva ventennale che consenta un'adeguata programmazione degli interventi e scongiuri l'innescarsi di nuove spirali inflazionistiche. Contemporaneamente, è necessario sensibilizzare i cittadini sull'importanza della riqualificazione, che serve non solo a tutelare l'ambiente ma anche a generare sensibili risparmi economici". (Rin)