Decreto Anticipi: Zucconi (Fd'I), ora affitti brevi saranno disciplinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’approvazione del decreto legge Anticipi è diventata legge la ‘Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico - ricettive e del Codice identificativo nazionale’. Una buona notizia, perché sarà possibile mettere chiarezza e ordine in un settore sempre più in crescita come quello degli affitti brevi e che necessitava di una rapida regolamentazione”. Lo afferma, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Grazie al lavoro portato avanti in questi mesi, con tale legge - prosegue il parlamentare -, il ministero del Turismo assegnerà un codice identificativo nazionale al fine di tutelare sia gli operatori del settore che gli utenti finali. Sarà possibile, così, regolamentare le unità immobiliari presenti sul mercato e saranno classificate all’interno di una banca dati in modo tale da contestare il grande fenomeno dell’abusivismo che non ha fatto altro che inquinare un settore così importante per il nostro Paese”. (Com)