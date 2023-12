Germania: istituto Iwh corregge previsioni crescita 2023 e 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Leibniz per la ricerca economica di Halle (Iwh) ha corretto le previsioni di crescita della Germania per il 2023 e il 2024. Nell'anno che sta per concludersi, il Pil dovrebbe sperimentare una contrazione dello 0,3 per cento e non dello 0,5 per cento stimato in precedenza. Il dato del 2024 è stato rivisto in ribasso dallo 0,9 allo 0,5 per cento, mentre per il 2025 è stato confermato un +1,2 per cento. (Geb)