Fisco: Gasparri (FI), dati allarmanti Mediobanca su evasione giganti web, bene governo su tassa minima globale

20 luglio 2021

- "I dati diffusi da Mediobanca, riguardanti l'elusione e l'evasione fiscali delle società dei giganti del web, confermano una condizione di assoluta vergogna. Ha fatto bene il governo di centrodestra a inserire la global minimum tax per cercare di far pagare qualcosa a questi devastatori dei mercati. Amazon, Google e tutti gli altri sono un pericolo perché distruggono il mercato, non pagano nulla e, invece di dare un contributo positivo all'economia, creano soltanto problemi". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "La tecnologia è una risorsa preziosa e non se ne può fare a meno. Ma non si può tollerare, per la potenza economica di questi signori, la cancellazione delle tasse", ha aggiunto. "Le cifre che divulga Mediobanca sono allarmanti, oltre 13 miliardi nel 2022 e oltre 50 miliardi nel periodo 2019-2022. Quante case popolari, quanti ospedali, quante strutture per la sicurezza, quanti dipendenti pubblici a tutela dei cittadini potrebbero essere finanziati con questi soldi. Amazon, Google, Facebook sono dei nemici dell'umanità. È inutile che chiedano colloqui. Denunciamo pubblicamente la loro condotta irresponsabile e inaudita. E lo diremo a chiare note nelle prossime ore in Parlamento. A loro e a quelli che nei palazzi della politica ne proteggono gli oscuri interessi", ha concluso Gasparri. (Rin)