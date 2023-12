Ghana: tasso d'inflazione scende al 26,4 per cento a novembre, il livello più basso degli ultimi 19 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione del Ghana è sceso al livello più basso degli ultimi 19 mesi, attestandosi al 26,4 per cento a novembre rispetto al 35,2 per cento del mese precedente. Lo rende noto l'Istituto di statistica ghanese, secondo cui lo scorso dicembre il tasso ha raggiunto il massimo degli ultimi 22 anni, pari al 54,1 per cento. A maggio il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un piano di salvataggio da 3 miliardi di dollari per aiutare il Paese a far fronte alla peggiore crisi economica dell’ultima generazione. (Res)