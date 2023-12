Speciale energia: Gava, grazie al nucleare raggiungeremo gli obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop28 si è conclusa da qualche ora e in una intervista a "Libero" la deputata della Lega e viceministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, ne commenta gli esiti di ritorno da Dubai. Alla fine la sintesi è stata trovata sul “transitare” fuori dai combustibili fossili, ma i più ambiziosi avrebbero voluto “uscire”. Tutto questo va letto "con grande soddisfazione. 'Transitare' significa attuare la transizione, energetica ed ecologica. Per questo plaudo al presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, che ha detto 'siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo'. E' ambizioso chi vuole veramente raggiungere il risultato anziché minacciare apocalittiche conseguenze. Così l'Italia, che è certamente e pragmaticamente ambiziosa". Gava spiega che "si tratta di un accordo davvero importante perché, a differenza delle 27 precedenti Cop, non siamo di fronte a una dichiarazione d'intenti ma abbiamo una road map concreta. Oggi scriviamo un percorso serio e realistico, nel quale anche le fonti fossili trovano un ruolo per e verso la decarbonizzazione". L'Italia ha tenuto una linea "estremamente pragmatica, come hanno dimostrato gli interventi del presidente Meloni nonché gli impegni assunti, soprattutto finanziari, per rendere concreta la lotta ai cambiamenti climatici. Le nostre parole d'ordine sono: pragmatismo, gradualità, neutralità tecnologica". Quanto alla polemica sull'assenza del governo: "Una scemenza. Sia io che il ministro Pichetto Fratin abbiamo coperto tutta la durata della Cop. Siamo rientrati a Roma qualche ora prima per lavorare al delicatissimo Consiglio europeo nel quale affronteremo, ancora una volta, l'importante questione del regolamento imballaggi. Sul campo è rimasta una squadra di negoziatori del ministero dell'Ambiente, che, in contatto con noi, hanno condotto la fase finale della negoziazione". (Rin)