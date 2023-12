Speciale energia: Cop28, ministra spagnola Ribera, accordo sul clima è una buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul clima sottoscritto alla Cop28 di Dubai è una buona notizia che coglie la richiesta di passare da un mondo a combustibili fossili a un mondo senza, accelerando l'azione in questo decennio critico. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "El Pais", evidenziando la necessità di investimenti "massicci" per la trasformazione dei sistemi energetici e di un cambiamento nel modo in cui si "prende cura" della terra e delle foreste. "Non mi aspetto una grande reazione sui mercati azionari a partire da domani e un grande rallentamento delle compagnie petrolifere e un'impennata delle azioni delle compagnie di energia rinnovabile. Ma penso che ci sarà un aumento costante in un caso e un calo costante nell'altro. È un segnale molto importante per gli investitori", ha sottolineato Ribera. "Sono molto orgogliosa di come l'Unione europea si è comportata in questo vertice, tutti i ministri. Penso anche che ci siano molte sfide legate all'azione per il clima che conosciamo molto bene. Siamo un passo avanti e abbiamo già attraversato difficoltà e dubbi", ha aggiunto Ribera. (Spm)