Speciale energia: Libia, colloqui con l’Algeria per ripresa sviluppo giacimenti petroliferi

- Il ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Mohamed Aoun, ha tenuto un incontro con l’omologo dell'Algeria, Mohamed Arkab, per discutere “gli aspetti della cooperazione congiunta e lo scambio di competenze ed esperienze tecniche nei settori dell'esplorazione, produzione, manutenzione, formazione e manodopera”. Al colloquio tenuto a margine della 12esima Conferenza araba sull'energia organizzata dall'Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio (Oapec) a Doha, in Qatar, erano presenti anche i vertici di Sonatrach e Sonelgaz. A tal riguardo, una nota diffusa dal ministero libico evidenzia che l’incontro ha discusso anche “lo sviluppo delle scoperte petrolifere precedentemente ritardate a causa di circostanze di forza maggiore nel Paese”. La parte algerina, a sua volta, ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione e di coordinare gli sforzi per mettere in pratica gli accordi. (Lit)