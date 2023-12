Speciale energia: il nucleare al centro di trattative tra Edf e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico e il gruppo energetico francese Edf stanno portando avanti delle trattative per lo sviluppo del nucleare nel Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che sul tavolo c'è la realizzazione di due reattori Epr a Hinkley Point, nel sud ovest dell'Inghilterra, e di altri due a Sizewell, a est del Paese. Quest'ultimo dossier è stato evocato a inizio novembre dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire e dal primo ministro Rishi Sunak a margine di un evento sull'intelligenza artificiale a Bletchley Park. Il colloquio ha portato ad un rilancio del gruppo di lavoro franco-britannico che dovrebbe presentare gli esiti dei lavori alla fine dell'anno. Ma tra Edf e Londra c'è anche il dossier di Hinkley Point che sta avendo dei costi aggiuntivi insostenibili per l'azienda francese. Il gruppo cinese Chine Generale Nucleare Power Corporation (Cgn) ha deciso di lasciare il progetto, nel quale deteneva il 33,5 per cento delle partecipazioni. Secondo quanto riferisce "Les Echos", "il governo francese considera che Londra, attraverso il suo cambio di posizionamento nei confronti della Cina, ha una parte di responsabilità nell'interruzione degli investimenti del gruppo Cgn al fianco di Edf". Ma una fonte diplomatica britannica afferma che "il finanziamento di Hinkley Point è un tema per gli azionisti del progetto" e non per l'esecutivo di Londra. (Frp)