Speciale energia: Paesi Bassi-Corea del Sud, Yoon conclude viaggio di Stato, siglati accordi su semiconduttori ed energia

- Si conclude oggi il viaggio di Stato del presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol nei Paesi Bassi, culminato ieri nell’incontro con il primo ministro Mark Rutte e in un accordo per l’elevazione delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico. L’accordo prevede una intensificazione della cooperazione tra i due Paesi in settori strategici come quello dei semiconduttori e dell’energia nucleare: Ieri Yoon ha visitato la sede del produttore di macchinari per la fabbricazione di semiconduttori, Asml. Nell’ambito del viaggio di Stato, inoltre, l'azienda sudcoreana di energia nucleare Khnp ha firmato un contratto per svolgere uno studio di fattibilità sulla costruzione di due nuove centrali nucleari nella città olandese meridionale di Borselle. Le aziende statunitense Westinghouse e francese Edf firmeranno presto contratti simili, ha annunciato il governo olandese. Borselle, vicino al confine con il Belgio e alla costa del Mare del Nord, ospita ad oggi l'unica centrale nucleare dei Paesi Bassi. "L'energia nucleare ci aiuta nel nostro percorso verso un sistema energetico privo di CO2", ha dichiarato il ministro olandese per il Clima e l'Energia Rob Jetten. "Ecco perché ci stiamo preparando alla costruzione di due nuove centrali nucleari. Le tre parti idonee per questa nuova costruzione condurranno studi di fattibilità tecnica il prossimo anno”. I Paesi Bassi e la Corea del Sud hanno anche concordato di aumentare la cooperazione nelle tecnologie digitali, compresa l'intelligenza artificiale, le comunicazioni mobili e la ricerca quantistica, ha dichiarato il ministro degli Affari economici Micky Adriaansens. (Git)