Speciale energia: Bosnia, premier Federazione, prezzo elettricità per cittadini non aumenterà

- Il prezzo dell'elettricità per i cittadini della Federazione di Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese) non aumenterà. Lo ha annunciato il premier dell'entità, Nermin Niksic, ripreso dall'emittente televisiva "N1". "Sfortunatamente non siamo riusciti a garantire questo per l'economia, ma abbiamo anche limitato l'aumento dei prezzi al 20 per cento. In questo modo siamo riusciti a mantenere per i nostri imprenditori il prezzo dell'energia elettrica più basso della regione", ha spiegato il premier della Federazione. (Seb)