Lazio: Maura (Fd'I), soddisfatto per sostegno Regione a 80mo anniversario battaglia di Cassino

- "Estremamente soddisfatto per il lavoro portato avanti dalla maggioranza in questi giorni alla Pisana. Siamo nel pieno dei lavori per il Bilancio regionale che ha comportato non pochi problemi visti i debiti lasciatici in eredità, eppure nonostante ciò le istanze dei territori non passano in secondo piano. Una grande soddisfazione per noi che abbiamo seguito questo processo di attribuzione di risorse al comitato organizzatore di Cassino per il sostegno alle iniziative per l'ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Daniele Maura. "Ho letto delle dichiarazioni del consigliere regionale Sara Battisti che invece di ammettere che il lavoro è servito per il nostro territorio, per ricordare i tragici episodi della seconda guerra mondiale e dell'importanza del valore della pace, a futura memoria, continua con strumentalizzazioni imbarazzanti che ancora nel 2023 vogliono parlare per forza di fascismo, definendolo un grande segnale all'intero territorio. Un segnale di attenzione al territorio, dove non mi pare che si siano ricostituiti gruppi fascisti, è parlare di cose tangibili e non avviare ogni volta mere battaglie ideologiche che a distanza di 80 anni non trovano ragion d'essere. Dopo l'impegno della Regione e del sottoscritto ringrazio tutti coloro che aderiranno alle iniziative, per ricordare l'80esimo del bombardamento della città martire, evento che avrà un'attenzione mediatica di livello nazionale, ma anche internazionale stante la partecipazione di esponenti dei paesi protagonisti nel secondo conflitto mondiale, di ministri e del nostro Presidente della Repubblica. Sarà compito di un gruppo di lavoro, creato in sinergia con la Regione, raccogliere le idee, selezionare e approntare il programma nella sua concretezza", conclude Maura. (Com)