Municipio Roma V: presidente, Villaggio Natale al Parco Madre Teresa di Calcutta occasione rilancio

- Come Giunta municipale abbiamo deciso di confermare il nostro impegno per il parco Madre Teresa di Calcutta, già inserito dalla Giunta capitolina nel progetto "100 parchi per Roma", anche attraverso il villaggio di Natale, promosso e finanziato dal Municipio V in collaborazione con la Diocesi di Roma. Così in una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste e l'assessore al Verde pubblico, Edoardo Annucci. "Un modo concreto per riappropriarci del parco - insieme ad associazioni, parrocchie, scuole e singoli cittadini - sottraendolo ad attività illecite, tramite iniziative culturali e ricreative dal 15 al 23 dicembre. Il parco, dove è in corso la riqualificazione dell'area ludica e un processo partecipativo per una riqualificazione complessiva- aggiungono - rappresenta un importante polmone verde per Centocelle che, a differenza di quanto fatto nell'ultimo decennio, merita di tornare ad essere pienamente fruibile, vista anche la funzione di connessione con il quartiere che potrà avere con la nuova tramvia di viale Palmiro Togliatti. Ringraziamo il Servizio giardini, Ama spa, la Fondazione Villa Maraini e la Polizia di Stato per il supporto e gli sforzi messi in campo. Il nostro augurio è che la cittadinanza accolga positivamente la manifestazione e che, insieme all'amministrazione, torni ad avere maggiormente a cuore il parco, intendendolo come un'opportunità e non più come un problema". (Com)