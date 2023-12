Vicenza: Gdf, 450 mila euro di Rdc percepiti illecitamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia di finanza di Vicenza, nel corso dei controlli nella regolare percezione del Reddito di cittadinanza nella corrente annualità, ha scoperto 50 casi irregolari e circa 450 mila euro di contributi percepiti illecitamente e 130 mila non ancora riscossi. Di questi 50 casi, 48 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. In particolare sono stati individuati, come scritto in una nota diffusa alla stampa, lavoratori in nero o irregolari presenti in nuclei familiari percettori di Rdc. (Rin)