Internet: AgCom definisce livello servizio universale di accesso a banda larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione di Consiglio del 5 dicembre 2023, ha approvato la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (delibera n. 309/23/Cons). Il provvedimento - spiega una nota dell'Autorità - fissa a 20 Mbps la velocità nominale in download per un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga. La velocità di connessione è stata definita tenendo conto delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità e dei requisiti tecnici necessari per supportare l’insieme minimo di servizi elencati all’Allegato 5 al Codice (tra cui servizi di base dell’amministrazione digitale, e-commerce, social media e servizi di videochiamata). (segue) (Com)