Salario minimo: Barzotti (M5s), report Inapp dimostra che contrattazione da sola non basta più

21 luglio 2021

- "In Italia, fra il 1991 e il 2022 i salari sono rimasti al palo, crescendo di un impercettibile +1 per cento a fronte del +32,5 per cento in media registrato nell'area Ocse. Se volessimo scendere al livello di Giorgia Meloni, dovremmo ricordarle che con i governi Berlusconi il centrodestra ha governato 3.291 giorni a cui si aggiungono i 401 giorni del governo Monti, ma non lo faremo. Davanti ai numeri del rapporto Inapp, oggi premier e maggioranza dovrebbero comprendere una volta per tutte che la legge delega con cui hanno cancellato la nostra proposta di legge per introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora a prima firma Conte è acqua fresca, e che la contrattazione collettiva da sola non è più sufficiente per garantire stipendi dignitosi a milioni di lavoratori. Hanno cambiato idea su tutto e a breve sarà la volta del Meccanismo europeo di stabilità: facciano la stessa cosa anche sul salario minimo, dimostrando, per una volta, di fare qualcosa per i cittadini in difficoltà". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. (Com)