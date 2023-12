Roma: Gualtieri, in strada cittadini chiedono di termovalorizzatore e stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le domande principali che i cittadini rivolgono al sindaco Roberto Gualtieri in strada ci sono quelle collegate al termovalorizzatore e allo stadio. "Che cosa mi dicono i cittadini in strada? Mi dicono: 'Ma il termovalorizzatore si fa? Mi raccomando' oppure 'Famo sto stadio' o anche 'Bene, avanti così ma sotto casa mia...' e mi presentano qualche problema", ha detto Gualtieri, in un intervento alla trasmissione "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. Rispetto ai tempi di realizzazione di entrambi, Gualtieri ha chiarito: "Tutti e due il prima possibile". (Rer)