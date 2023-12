Mes: Donno (M5s), da Meloni show degno del mago Oronzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un'operazione al limite del ridicolo, la premier Meloni ha provato a scaricare le proprie responsabilità sul presidente Conte, tirando fuori dal cilindro un fax che di fatto le si è rivoltato contro. Un trucco di magia degno del mago Oronzo, che però, a differenza sua, fa divertire per mestiere mentre la presidente del Consiglio è pagata dagli italiani non per fare la comica. Forse a palazzo Chigi i buoni consigli non vanno di moda, ma sarebbe bene che prima di sventolare documenti accusatori, leggesse almeno la data, su cui mente senza alcun ritegno". Lo afferma, in una nota, Leonardo Donno, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio. "Non solo su questo - continua il parlamentare -, ma anche sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità su cui farebbe bene ad ammettere le proprie reali intenzioni che ormai sono chiare a tutti: alla fine il Mes lo ratificherà il suo governo e cadrà la maschera anche su questa colossale marcia indietro. Insomma, Meloni voleva colpire il presidente Conte, ma alla fine è rimasta lei stretta all'angolo di un ring che ormai diventa sempre più stretto".(Com)