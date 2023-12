Spagna: Feijoo domenica a Pamplona per denunciare patto "miserabile" tra socialisti e Bildu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, si recherà questa domenica a Pamplona per sostenere l'Unione del popolo navarro (Upn) contro la mozione di sfiducia "miserabile" che i socialisti hanno concordato con il partito indipendentista Eh Bildu per scalzare la sindaca Cristina Ibarrola. Se la mozione, come prevedibile, avrà successo, Joseba Asiron di Eh Bildu diventerà il nuovo primo cittadino del capoluogo. "È il patto più miserabile che Sanchez abbia firmato nella sua carriera politica", ha dichiarato il presidente del Pp da Bruxelles, ricordando che Eh Bildu aveva nelle sue liste comunali e regionali nei Paesi Baschi ed in Navarra diversi "assassini dell'Eta" (ex gruppo terroristico indipendentista). Per questa ragione, Feijoo ha annunciato che parteciperà alle manifestazioni indette dall'Upn per il 17 e il 28 dicembre nella capitale navarrese. (Spm)