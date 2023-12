Governo: Mur, sale a oltre 45 milioni il Fondo per Accademie e Conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a oltre 45 milioni di euro il Fondo per le istituzioni statali dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per il 2023. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di riparto delle risorse per le attività didattiche e amministrative. Nel dettaglio, lo stanziamento è pari a 45.132.992 milioni contro i 36.852.077 del 2022. Il Fondo - spiega una nota - destina 8 milioni di euro per i Conservatori statali di musica (nel 2022 il finanziamento era di poco meno di 6 milioni). Mentre è di 2.650.000 la disponibilità per le Accademie di belle arti (2.100.000 l’anno precedente). L’Accademia nazionale di danza e l’Accademia nazionale di arte drammatica potranno contare su una dotazione complessiva di quasi 1.4 milioni di euro: 1.125.623 (+5,50 per cento) per l’Accademia nazionale d’arte drammatica e 765.090 (+11,70 per cento) per l’Accademia nazionale di danza. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche l’assegnazione per il 2023 è di oltre 2,7 milioni di euro (erano 2.460.000 nel 2022). (segue) (Com)