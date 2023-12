Governo: Mur, sale a oltre 45 milioni il Fondo per Accademie e Conservatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La valorizzazione delle Afam è uno degli obiettivi strategici del mio ministero. Stiamo procedendo velocemente sul percorso di riforma che vuole assimilare le Accademie, i Conservatori e gli Isia alle università e abbiamo previsto nell’ultima legge di Bilancio risorse per il recupero e la valorizzazione del loro patrimonio immobiliare. L’aumento dello stanziamento per il loro funzionamento è un ulteriore tassello di questo impegno. Ma siamo al lavoro per incrementare ulteriormente le risorse già a partire dal prossimo anno. Le istituzioni Afam sono un’anima fondamentale del Ministero, luoghi di eccellenza naturalmente votati all’internazionalizzazione. La loro valorizzazione è una mia priorità", commenta il ministro Bernini. (Com)