Sardegna: Regione sosterrà Confcommercio in ricorso a Tar contro privatizzazione aeroporto Cagliari (2)

- Aristide Police, componente di un pool legale che include il presidente emerito della Corte costituzionale Romano Vaccarella, ha spiegato che Confcommercio, in quanto socio della società di gestione, vedrebbe la sua partecipazione totalmente diluita a seguito di questa operazione. La prima udienza del Tar è prevista per il 19 dicembre. La sospensiva della delibera camerale non è stata richiesta, poiché è già sospesa dal parere negativo della Corte dei Conti. Tuttavia, nel caso la Camera di Commercio decidesse di procedere, verrà presentata immediatamente una richiesta di sospensiva. Anche Federalberghi Sud Sardegna si è espressa contraria all'operazione di privatizzazione, sottolineando che le competenze della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano sono chiare e non riguardano Olbia e Alghero. L'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro ha evidenziato che la Regione si oppone all'operazione poiché le finalità di un monopolista privato sono diverse da quelle della massimizzazione del traffico passeggeri, obiettivo della Regione. (Rsc)