Casa: Patuanelli (M5s), aumenta anche Imu, accanimento senza precedenti

23 luglio 2021

- "C'era un tempo in cui il mantra della destra era: 'La casa è sacra, non si tocca'. Non bisogna andare troppo a ritroso negli anni, basta ascoltare cosa dicevano Giorgia Meloni e Matteo Salvini in campagna elettorale. È bastato diventare presidente del Consiglio e ministro per dimenticarsi di tutto: l'attacco a chi faticosamente ha acquistato una casa nel corso degli anni da parte del governo lascia oggettivamente senza parole". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Superbonus cancellato dall'oggi al domani senza curarsi di nulla. Cedolare secca in aumento. Adesso anche l'Imu. È un accanimento senza precedenti, Meloni e Salvini sono ormai diventati Fratelli di Tasse", conclude. (Rin)