Taiwan: Difesa ha rilevato 9 aerei e 9 navi da guerra cinesi nei pressi dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quanto riferito ieri dal sito di notizie "Channel News Asia", che cita fonti taiwanesi, la Marina e l'Aeronautica della Cina avrebbero organizzato quattro esercitazioni coordinate a 44 chilometri dalle coste dell'isola nel mese di novembre, in quello che è stato percepito da Taipei come un tentativo d'intimidire la cittadinanza prima delle votazioni. Le esercitazioni "simulavano un'intrusione con l'obiettivo di testare la risposta delle nostre forze armate", ha dichiarato un ufficiale in condizioni d'anonimato. Oltre alle quotidiane sortite nella Zona d'identificazione della difesa aerea taiwanese, a novembre, la Cina avrebbe inviato nello Stretto palloni aerostatici per due giorni consecutivi, così come navi da ricerca marittima al largo delle coste orientali e occidentali dell'isola. A inizio settimana, inoltre, il ministero della Difesa di Taipei ha denunciato il transito del gruppo d'attacco della portaerei cinese Shandong nello Stretto per la prima volta in un mese. (Res)