IA: Tajani, sfida globale che travalica confini dei singoli Paesi

- Quella dell’Intelligenza artificiale (IA) è “una sfida globale che travalica i confini dei singoli Paesi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto in videomessaggio alla conferenza "La sfida di Prometeo", organizzata dall'ambasciata d'Italia in Lussemburgo sull'impatto dell'Intelligenza artificiale sugli equilibri geopolitici. "Il contesto internazionale di oggi è estremamente complicato, aggravato da due guerre vicine ai confini europei, in Medio Oriente e Ucraina, e da nuove sfide globali. Tra queste rientrano i recenti sviluppi delle tecnologie dell'Intelligenza artificiale con i pericoli e le minacce che possono generare”, ha affermato Tajani, sottolineando che la presidenza italiana del G7 metterà il tema dell'Intelligenza artificiale al centro della propria agenda. “Vogliamo promuovere la nostra visione di un'Intelligenza artificiale sicura, etica e incentrata sull'elemento umano", ha spiegato il ministro. (Res)