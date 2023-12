Italia-Francia: ministro Trasporti Francese, frana Frejus più grave ultimi 50 anni occorre prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pienamente impegnato nella riparazione della frana del Frejus, capisco che abbiate molte aspettative. Si tratta della frana più importante da 50 anni a questa parte che continua a essere instabile e che necessita di un intervento prudente per la sicurezza di tutti. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti Francese Clément Beaune in un video-messaggio registrato in occasione della 66esima riunione della Commissione intergovernativa sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione in corso nel Grattacielo Piemonte. "Quando la situazione sarà sicura si potrà procedere con i lavori per rimettere in servizio le attrezzature ferroviarie danneggiate. Vi assicuriamo il pieno impegno da parte nostra con tutti i mezzi a nostra disposizione per risolvere la questione al più presto", ha concluso.(Rpi)