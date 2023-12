Estonia: ministro Difesa annuncia nuovo pacchetto aiuti militari a Ucraina da 80 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia invierà all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 80 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur. "L'ultimo pacchetto di aiuti comprende, oltre a un gran numero di missili anticarro Javelin, anche mitragliatrici, munizioni per armi leggere, varie attrezzature terrestri e nautiche, nonché attrezzatura subacquea. Il costo del pacchetto è di 80 milioni di euro", ha dichiarato Pevkur nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che il volume esatto e i dettagli delle consegne non vengono divulgati per motivi di sicurezza. Il ministro ha poi evidenziato come fornire all’Ucraina il prossimo pacchetto di assistenza militare non danneggerà la capacità di difesa dell’Estonia, poiché “il Paese ricostituirà le riserve necessarie”. (Sts)