Mes: Borghi (Iv), Conte dice no per rendere subalterno il Pd

- "Giuseppe Conte fa la sua partita, finalizzata a imporre contenuti populisti alla sinistra. Ha dichiarato che non voterà il Mes dopo che il suo governo aveva inviato all'ambasciatore il fax per la firma del trattato. È un testa-coda per sfidare il Partito democratico e metterlo in difficoltà, approfittando del vuoto pneumatico del Pd di Elly Schlein". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante una diretta con Radio Leopolda. "Conte - ha aggiunto Borghi - porta avanti una strategia precisa: basti pensare alla pace, all'Ucraina, alla posizione ambigua sull'immigrazione. E al salario minimo, dove il Pd è stato costretto a cambiare idea sul Jobs act, mostrando la sua subalternità politica nei confronti del Movimento 5 stelle. Resta da capire fino a quando nel Pd si vorrà continuare con questa strategia piuttosto suicida del pregare sull'inginocchiatoio chi sta lavorando per renderli totalmente subalterni. Dalla Polonia arriva il segnale che per battere il sovranismo bisogna costruire un dialogo col centro, non rincorrere in maniera subalterna l'opposto populismo. Vedremo, anche da ciò che accadrà sui territori, se al Nazareno avranno capito la lezione polacca o rimarranno preda della ragnatela di Conte". (Rin)