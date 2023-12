Cybersicurezza: Urso, microchip Made in Italy renderà Paese appetibile a investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il microchip per la sicurezza Made in Italy “garantirà massima sicurezza ai nostri dati e alle nostre imprese a fronte della competizione globale” per “rendere il Paese appetibile agli investimenti stranieri nel settore della microelettronica”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento "Il made in Italy per la cybersicurezza", in corso a Palazzo Piacentini a Roma. “Dobbiamo rendere l’Italia il Paese ideale in cui investire e per questo ho presentato il piano agli interlocutori in Giappone, Singapore, Stati Uniti, Corea del Sud, laddove la task force ha incontrato tecnicamente i più grandi multinazionali. Tim e Telsy - ha spiegato Urso - hanno inventato un microchip italiano, un vaccino per contrastare il crimine informatico e questo è l’esempio di quella che è una grande industria italiana. Abbiamo messo in campo oltre cinque miliardi di euro per l’industria italiana del futuro, un miliardo in più per la microelettronica, uno per i settori ad alta tecnologia e 330 milioni di euro per realizzare leggi quadro sull’intelligenza artificiale, la space economy, la blue economy”, ha concluso il ministro. (Rin)