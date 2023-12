Legge Bilancio: Lupi, polemiche su ritardi pretestuose e inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Le polemiche sui ritardi dell’approvazione della legge di Bilancio sono pretestuose e inutili. L’unica cosa che conta è che dal primo gennaio, a manovra licenziata e operativa, continueranno a esserci 100 euro netti al mese in più per gli stipendi medio bassi, che grazie anche al nostro contributo una mamma con due figli avrà 1.700 euro netti in più all’anno; e che ci saranno 3 miliardi di euro per la sanità. Questa è la manovra di bilancio”. Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)