Cisgiordania: militari Israele intonano canti ebraici in una moschea, possibili sanzioni disciplinari

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) starebbero per prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni militari che, questa mattina, hanno intonato i canti della festa ebraica dell'Hanukkah in una moschea nella città di Jenin, in Cisgiordania. Lo hanno reso noto diversi media israeliani, citando fonti militari anonime. In alcuni filmati circolati sui social media, si vedono i militari delle Idf che prendono il controllo del sistema di altoparlanti di una moschea di Jenin, intonando in seguito i canti dell'Hanukkah e la preghiera ebraica dello Shema Yisrael. (Res)