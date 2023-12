Russia-Usa: Putin, auspichiamo soluzione per scambio detenuti che coinvolga Gershkovich e Whelan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedente: perché non tornano in patria? Perché non commettono crimini sul territorio della Federazione Russa? Ma questa è tutta retorica. Ma non è che ci siamo rifiutati di rimpatriarli. Non ci rifiutiamo”, ha detto Putin. Il presidente ha sottolineato che la Russia vuole raggiungere un accordo su questo tema e che è in corso un dialogo con gli Stati Uniti. "Vogliamo raggiungere un accordo e questi devono essere reciprocamente accettabili e soddisfare entrambe le parti", ha sottolineato Putin. (Rum)